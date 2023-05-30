Винер: спортсменам РФ не нужны Олимпийские игры
Спортсменам России не нужны Олимпийские игры, на которых им выдвигают особые условия. Такое мнение высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер, передает ТАСС.
«Сейчас дети занимаются спортом больше, чем они занимались до этих санкций. Нам не нужны никакие Олимпийские игры», — сказала она.
По словам Винер, РФ будут «делать альтернативные соревнования с нашими дружественными странами» для них, где они смогут «выступать, учиться, соревноваться и побеждать».
Напомним, что после начала СВО МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов РФ и Белоруссии к участию в соревнованиях. В марте 2023 года комитет призвал разрешить российским и белорусским атлетам участвовать в состязаниях в статусе нейтральных.