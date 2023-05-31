Всемирная федерация бадминтона проработает нормативную базу для возвращения россиян

Всемирная федерация бадминтона (BWF) поручила разработать и представить совету организации соответствующую рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) нормативно-правовую базу для возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Об этом в среду сообщила пресс-служба BWF.

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"Спорт должен способствовать миру и солидарности между всеми людьми и не должен становиться политическим средством влияния в геополитике. Поэтому было поручено представить совету на его следующем заседании в августе нормативно-правовую базу, позволяющую спортсменам с российскими и белорусскими паспортами выступать в качестве нейтральных спортсменов. Такая структура должна соответствовать критериям Международного олимпийского комитета и быть направлена на обеспечение безопасной и мирной соревновательной среды для всех спортсменов", - говорится в заявлении.

В организации отметили, что после обсуждения представленной нормативно-правовой базы совет BWF обсудит ее достоинства и недостатки, после чего будет принято решение о потенциальной отмене отстранения россиян и белорусов от соревнований.

Следующее заседание совета BWF пройдет с 21 по 27 августа в Копенгагене.

BWF в начале марта 2022 года объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, также были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии. 20 апреля BWF приняла решение продлить отстранение россиян и белорусов.