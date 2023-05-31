Оргкомитет Олимпиады в Париже продал 6,8 из 10 млн билетов

Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года в Париже реализовал две трети от всех доступных билетов - 6,8 млн. Об этом в среду сообщил глава оргкомитета Тони Эстанге, выступая на генассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций.

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Продажи билетов на ближайшую Олимпиаду стартовали 15 февраля.

"Стартовала вторая фаза, в общей сложности продано 6,8 миллиона билетов, что обещает большой успех", - отметил Эстанге.

В общей сложности в продажу поступит 10 млн билетов, 80% из которых доступны в открытой продаже через специальную билетную платформу.

Средняя цена за билет составляет €100.