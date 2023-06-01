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Паралимпийский комитет России провел первые соревнования по адаптивному спорту в ДНР

Первые межрегиональные детско-юношеские соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в ДНР. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

Паралимпийский комитет России провел первые соревнования по адаптивному спорту в ДНР
© РИА Новости

"Это первые соревнования по адаптивному спорту, проведенные Паралимпийским комитетом России и паралимпийскими спортивными федерация на территории новых регионов России. В соревнованиях приняли участие около 50 спортсменов из шести городов ДНР", - говорится в сообщении.

Соревнования прошли 31 мая в Шахтерске и были приурочены к Международному дню защиты детей.

Для участников соревнований также был проведен паралимпийский урок.

"Дети смогли больше узнать о паралимпийском спорте, пообщаться с нашими титулованными спортсменами, чемпионами и призерами Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В практической части урока участники смогли побороться за призы в мастер-классах по легкой атлетике, дартсу, волейболу сидя и пулевой стрельбе, организованных в формате соревнований", - отмечается с сообщении.

Глава ПКР Павел Рожков отметил активность участников турнира.

"Соревнования в Шахтерске стали первым спортивным мероприятием, проводимым Паралимпийским комитетом России и Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на территории новых регионов России. Это был яркий праздник спорта для детей и их родителей, юные спортсмены были активны, задавали много вопросов и очень быстро усваивали информацию. Никто не остался без подарков, все получили заряд положительных эмоций", - заявил Рожков.

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