Паралимпийский комитет России провел первые соревнования по адаптивному спорту в ДНР

"Соревнования в Шахтерске стали первым спортивным мероприятием, проводимым Паралимпийским комитетом России и Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на территории новых регионов России. Это был яркий праздник спорта для детей и их родителей, юные спортсмены были активны, задавали много вопросов и очень быстро усваивали информацию. Никто не остался без подарков, все получили заряд положительных эмоций", - заявил Рожков.