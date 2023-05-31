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Медали чемпионата мира по регби-2023 изготовили из переработанных телефонов

Организаторы чемпионата мира по регби, который пройдет в 2023 году во Франции, представили медали, которые получат призеры турнира, сообщает пресс служба ЧМ.

Медали чемпионата мира по регби-2023 изготовили из переработанных телефонов
© Rugby World Cup

Золотые, серебряные и бронзовые медали были изготовлены из переработанных телефонов. Спонсор конкурса, крупный телефонный оператор, собрал 206 000 телефонов для данной цели. Глава оргкомитета турнира Жак Ривоаль объяснил этот процесс желанием «оказать положительное влияние на общество, в частности в вопросе заботы об окружающей среде».

Это не первый случай, когда такой подход применяется во время спортивного мероприятия. Во время Олимпийских игр 2021 года в Токио медали были изготовлены из переработанных электронных продуктов (смартфонов и ноутбуков).

Чемпионат мира по регби 2023 пройдет в 9 городах Франции с 8 сентября по 28 октября.

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