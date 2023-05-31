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Международная федерация отказала двум призерам ОИ из России в допуске к турнирам

Международный союз велосипедистов (UCI) отказал двум призерам Олимпийских игр из России в допуске к турнирам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

Международная федерация отказала двум призерам ОИ из России в допуске к турнирам
© РИА Новости

По информации источника, под запрет попали Анастасия Войнова и Мария Новолодская. Отмечается, что причиной стало несоблюдение спортсменками специальных правил участия, введенных для россиян. Решение будет действовать до особого распоряжения UCI.

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Войнова — четырехкратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр по велоспорту на треке (2016, 2020), Новолодская – бронзовый призер Олимпиады в Токио.

3 мая стало известно о допуске россиян на турниры UCI в нейтральном статусе. Отмечалось, что спортсмены смогут принять участие в Кубке мира, Кубке наций и чемпионате мира в индивидуальном порядке — без каких-либо ассоциаций с Россией, национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом. Для участия спортсменам и тренерам необходимо было заполнить определенную форму.

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