Международная федерация отказала двум призерам ОИ из России в допуске к турнирам

Международный союз велосипедистов (UCI) отказал двум призерам Олимпийских игр из России в допуске к турнирам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

По информации источника, под запрет попали Анастасия Войнова и Мария Новолодская. Отмечается, что причиной стало несоблюдение спортсменками специальных правил участия, введенных для россиян. Решение будет действовать до особого распоряжения UCI.

Войнова — четырехкратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр по велоспорту на треке (2016, 2020), Новолодская – бронзовый призер Олимпиады в Токио.