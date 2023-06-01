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Призер Олимпиады тхэквондист Артамонов вылетел во втором раунде ЧМ

Россиянин Михаил Артамонов потерпел поражение в поединке второго раунда чемпионата мира по тхэквондо, который проходит в Баку.

Призер Олимпиады тхэквондист Артамонов вылетел во втором раунде ЧМ
© Матч ТВ

В стартовом бою в весовой категории до 63 кг бронзовый призер Олимпиады в Токио победил представителя Кипра Иоанниса Пилавакиса, а затем уступил французу Сулейману Алафилиппу.

Чемпионат мира в столице Азербайджана завершится 4 июня. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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