Призер Олимпиады тхэквондист Артамонов вылетел во втором раунде ЧМ

Россиянин Михаил Артамонов потерпел поражение в поединке второго раунда чемпионата мира по тхэквондо, который проходит в Баку.

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В стартовом бою в весовой категории до 63 кг бронзовый призер Олимпиады в Токио победил представителя Кипра Иоанниса Пилавакиса, а затем уступил французу Сулейману Алафилиппу.