Призер Олимпиады тхэквондист Артамонов вылетел во втором раунде ЧМ
Россиянин Михаил Артамонов потерпел поражение в поединке второго раунда чемпионата мира по тхэквондо, который проходит в Баку.
В стартовом бою в весовой категории до 63 кг бронзовый призер Олимпиады в Токио победил представителя Кипра Иоанниса Пилавакиса, а затем уступил французу Сулейману Алафилиппу.
Чемпионат мира в столице Азербайджана завершится 4 июня. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.