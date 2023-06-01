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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Шишкина рассказала о своих победных ритуалах

Трехкратную олимпийскую чемпионку синхронистку Аллу Шишкину перед соревнованиями настраивали на победу сообщения со словами поддержки от друзей и родственников. Об этом Шишкина рассказала в четверг участникам Международного форума юных олимпийцев.

Синхронистка Шишкина рассказала о своих победных ритуалах
© ТАСС

"У меня был ритуал перед соревнованиями: я писала сообщения всем друзьям и родственникам, что у меня важный день, - сказала Шишкина. - И когда они отвечали, что у тебя все получится, это настраивало на позитив. Также важна хорошая разминка, хорошее физическое состояние тоже влияет на настроение. И должен быть самонастрой, что ты готов победить".

"Важен аромат любимых духов, может быть, маминых - побрызгайте на платок, вдохните перед выходом, это работает. И, конечно, любимая музыка - у кого-то классика, у кого-то хэви-метал. Она настроит вас на победу", - добавила спортсменка.

С 1 по 2 июня в Москве проходит Международный форум юных олимпийцев, организатором которого традиционно выступает Олимпийский комитет России. В мероприятиях форума принимают участие около 270 юных спортсменов в возрасте 14-17 лет из регионов РФ, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Эсватини, Сирии, Гамбии, Намибии, Мали и других стран.

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