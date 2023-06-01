Синхронистка Шишкина рассказала о своих победных ритуалах

"У меня был ритуал перед соревнованиями: я писала сообщения всем друзьям и родственникам, что у меня важный день, - сказала Шишкина. - И когда они отвечали, что у тебя все получится, это настраивало на позитив. Также важна хорошая разминка, хорошее физическое состояние тоже влияет на настроение. И должен быть самонастрой, что ты готов победить".