Тренер Федченко о скандале с Плющенко: «Я назвала вещи своими именами»

Федченко о скандале с Плющенко: «Я назвала вещи своими именами, как я это вижу. Он тоже, когда произносил свою речь, наверняка думал, что будет реакция. Или не думал»
Тренер Софья Федченко объяснила свои высказывания в адрес Евгения Плющенко.
В феврале Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России, где победила ученица Федченко – Алина Горбчаева. Сама Федченко назвала высказывания оппонента истерикой.
– Вы были первой, кто высказался о резких заявлениях Евгения Плющенко на чемпионате России для юниоров. Как вы решились на это?
– Потому что мне задавали очень много вопросов. У Алины все брали интервью, тоже спрашивали. Я в какой-то момент пару дней не отвечала, потом ответила. Не знаю, я не решалась как-то на это, просто ответила.
– Вы с ним лично знакомы?
– Да.
– Общались?
– Ну, на соревнованиях.
– Но вы же понимали, что реакция будет?
– Я назвала вещи своими именами – так, как я это вижу. Он тоже, когда произносил свою речь, наверняка думал о том, что будет какая-то реакция. Или не думал. То есть каждый из нас просто высказал свое мнение.
– Он с вами потом выходил на связь? После этого.
– Виделись на финале Гран-при [России] в Питере.
– И как это было?
– Нормально общались.
– Как будто ничего не было?
– Да.
– После ваших слов про истерику он подал на вас жалобу в комитет по этике. Как обстоят дела с этой жалобой сейчас?
– Уже была комиссия по этике. Я тогда была со спортсменами на Спартакиаде в Сочи. Поэтому, какие вынесены решения...
– Вы не знаете?
– Да, там еще будет вроде бы президиум. Это достаточно длительный просто процесс. Это же первый год – в этом году создали комиссию по этике. Поэтому пока все так долго происходит, – сказала Федченко.
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