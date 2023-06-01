Тренер Федченко о скандале с Плющенко: «Я назвала вещи своими именами»

Тренер Софья Федченко объяснила свои высказывания в адрес Евгения Плющенко.

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В феврале Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России, где победила ученица Федченко – Алина Горбчаева. Сама Федченко назвала высказывания оппонента истерикой.

– Вы были первой, кто высказался о резких заявлениях Евгения Плющенко на чемпионате России для юниоров. Как вы решились на это?

– Потому что мне задавали очень много вопросов. У Алины все брали интервью, тоже спрашивали. Я в какой-то момент пару дней не отвечала, потом ответила. Не знаю, я не решалась как-то на это, просто ответила.

– Вы с ним лично знакомы?

– Да.

– Общались?

– Ну, на соревнованиях.

– Но вы же понимали, что реакция будет?

– Я назвала вещи своими именами – так, как я это вижу. Он тоже, когда произносил свою речь, наверняка думал о том, что будет какая-то реакция. Или не думал. То есть каждый из нас просто высказал свое мнение.

– Он с вами потом выходил на связь? После этого.

– Виделись на финале Гран-при [России] в Питере.

– И как это было?

– Нормально общались.

– Как будто ничего не было?

– Да.

– После ваших слов про истерику он подал на вас жалобу в комитет по этике. Как обстоят дела с этой жалобой сейчас?

– Уже была комиссия по этике. Я тогда была со спортсменами на Спартакиаде в Сочи. Поэтому, какие вынесены решения...

– Вы не знаете?