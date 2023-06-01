Гимнастка-чемпионка рассказала о голодных временах после переезда в Россию

«Я приезжала к родителям на выходной, мне устраивали пир дома. Папа готовил плов, мама покупала шоколадную пасту. Потом уезжала на шесть дней в Новогорск и думала, что родители так и живут», — рассказала спортсменка и добавила, что только потом узнала, что родители копили копейки и жили впроголодь.