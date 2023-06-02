Российский дзюдоист Абдулаев выиграл этап Гран-при в весе до 60 кг

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным турнирам исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. 29 апреля Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам из России и Белоруссии принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе, они смогли выступить на чемпионате мира, который прошел в Катаре с 7 по 14 мая, при этом после проверки восьми российским спортсменам и делегатам было отказано в допуске к первенству.