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Российский дзюдоист Абдулаев выиграл этап Гран-при в Таджикистане в весе до 60 кг

Россиянин Рамазан Абдулаев в пятницу занял первое место на этапе Гран-при по дзюдо в весовой категории до 60 кг. Соревнования проходят в Таджикистане.

Российский дзюдоист Абдулаев выиграл этап Гран-при в весе до 60 кг
© IJF

В финальной схватке Абдулаев победил представителя Азербайджана Турана Байрамова. Бронзовые медали завоевали француз Лука Мхеидзе и Мехрзод Суфиев из Таджикистана.

В весовой категории до 48 кг у женщин серебряным призером стала Сабина Гилязова. В финале она уступила Маруше Стангар из Словении.

Этап Гран-при в Душанбе завершится 4 июня.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным турнирам исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. 29 апреля Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам из России и Белоруссии принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе, они смогли выступить на чемпионате мира, который прошел в Катаре с 7 по 14 мая, при этом после проверки восьми российским спортсменам и делегатам было отказано в допуске к первенству.

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