Олимпийская чемпионка призвала россиян выступать под нейтральным флагом

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Вера Шиманская призвала россиян не отказываться от выступлений под нейтральным флагом. Ее слова передает ТАСС.

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«Для каждого спортсмена очень важно выступать, это его профессия. И ему очень тяжело осознавать, что он вынужден пропускать международные турниры из-за сложившейся ситуации и соревноваться только в России», — отметила она.

Шиманская объяснила, что спортсмены долго нарабатывают умения, которые, как и ощущения побед, приходят ненадолго.

Ранее с такой же позицией выступил олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун.

«Вся мировая элита все равно знает, откуда приехал спортсмен. А все эти подковерные игры вокруг флага и гимна — дело второе. Поймите, век спортсмена короток», — подчеркнул он.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.