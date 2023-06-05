Тренер чемпионки мира по тхэквондо Хузиной: флага и гимна не хватало

«Не совру, если скажу что по-настоящему для спортсмена важно прежде реализовать себя и свои возможности. Флаг и гимн, конечно, важны. Они объединяют, помогают чувствовать свою принадлежность к обществу, поэтому их не хватало. Предвзятости к нам со стороны иностранных коллег или сотрудников турнира никакой не было. Была одна спортивная составляющая в духе товарищеской конкуренции», — сказал Пак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.