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Тренер чемпионки мира по тхэквондо Хузиной: флага и гимна не хватало

Андрей Пак, личный тренер новоиспечённой чемпионки мира по тхэквондо Лилии Хузиной рассказал, каково было его воспитаннице выступать на чемпионате мира – 2023 в Баку (Азербайджан) в качестве индивидуального нейтрального атлета.

Тренер чемпионки мира по тхэквондо Хузиной: флага и гимна не хватало
© Чемпионат.com

«Не совру, если скажу что по-настоящему для спортсмена важно прежде реализовать себя и свои возможности. Флаг и гимн, конечно, важны. Они объединяют, помогают чувствовать свою принадлежность к обществу, поэтому их не хватало. Предвзятости к нам со стороны иностранных коллег или сотрудников турнира никакой не было. Была одна спортивная составляющая в духе товарищеской конкуренции», — сказал Пак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Российские спортсмены были допущены на чемпионат мира по тхэквондо в нейтральном статусе согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета.

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