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Международный союз запретил 18-летнему велосипедисту из России поехать на чемпионат мира

Международный союз велосипедистов (UCI) запретил участвовать в международных стартах 18-летнему россиянину Савелию Лаптеву. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в UCI.

18-летнего россиянина отстранили от международных соревнований
© РИА Новости

Лаптев лишен возможности выступать на международных стартах, включая чемпионаты и первенства мира, из-за несоблюдения специальных правил участия российских и белорусских спортсменов в турнирах под эгидой UCI. Запрет действует до тех пор, пока остаются в силе специальные правила в отношении России и Белоруссии.

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В декабре Лаптев подписал контракт с казахстанской профессиональной командой Astana Qazaqstan Development Team, выступающей в континентальном шоссейном туре. В августе 2022 года в Ульяновске он выиграл бронзу на первенстве России в многодневной гонке. В 2021 году Лаптев стал победителем многодневной велогонки Velo Alanya Junior. Ранее спортсмен успешно выступал в гонках на велотреке, где не раз становился призером юношеского первенства России.

Как сообщал ранее ТАСС, с 1 июня UCI запретил выступать на международных стартах призерам Олимпийских игр Анастасии Войновой и Марии Новолодской, а также паралимпийцу Алексею Обыденнову.

Объединенный чемпионат и первенство мира по велосипедному спорту пройдут с 3 по 13 августа в Шотландии.

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