Трем российским велосипедисткам разрешили выступать на чемпионатах мира

Российские велосипедистки Тамара Дронова, Алена Иванченко и Дарья Ермолова смогут участвовать в международных стартах, находясь в нейтральном статусе. Об этом Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил ТАСС .

В список открытых для девушек соревнований вошли этапы Кубка мира, чемпионаты и первенства мира и Европы. Их нейтральный статус сохраняется, пока действуют правила, созданные UCI специально для россиян и белорусов.