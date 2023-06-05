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Трем российским велосипедисткам разрешили выступать на чемпионатах мира

Российские велосипедистки Тамара Дронова, Алена Иванченко и Дарья Ермолова смогут участвовать в международных стартах, находясь в нейтральном статусе. Об этом Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил ТАСС.

Трем российским велосипедисткам разрешили выступать на чемпионатах мира
© ТК «Звезда»

В список открытых для девушек соревнований вошли этапы Кубка мира, чемпионаты и первенства мира и Европы. Их нейтральный статус сохраняется, пока действуют правила, созданные UCI специально для россиян и белорусов.

Ранее Международная федерация фехтования разрешила 17 российским спортсменам участвовать в международных турнирах. Они также получили нейтральный статус.

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