Россиянам на ЧМ по тхэквондо запретили носить талисманы в виде матрешек

"Наконец-то можно было услышать иностранную речь, увидеть новые лица, мы были рады попасть на международную арену, - поделилась она впечатлениями от выступления на турнире. - Никакого негатива не было, и спортсмены, и тренеры других стран абсолютно спокойно относились к нашему присутствию, я бы даже сказала, что они были приветливыми. Никаких инцидентов не было, все прошло очень хорошо".