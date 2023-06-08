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Чемпион мира по дартсу Прайс рассказал, какие ритуалы помогают ему попадать точно в цель

Спортсмен уверен: в этой игре победу приносит контроль над своим разумом. Поэтому его подготовка к соревнованиям — это не только тренировка тела. Перед игрой Гервину Прайсу нужно максимально сконцентрироваться. Для этого у него есть несколько ритуалов, которые ему помогают.

Чемпион мира по дартсу рассказал, какие ритуалы помогают ему попадать точно в цель
© globallookpress.com

Карьера Прайса, на самом деле, сложилась уникально. Он начал играть в дартс, когда ему было уже 27, что довольно много для профессионального спорта. Но всего через два года, он уже участвовал в серьёзных соревнованиях наравне с опытными дартсменами. По мнению Гервина, с самого начала его карьеры добиться успеха ему помогали точно не накаченные мускулы, а разум. Дартс требует холодного ума и расчётливости, но сам Прайс очень суеверен. По его словам, ритуалы перед турниром помогают ему сфокусироваться.

Важная традиция для спортсмена — дротики. Он всегда играет только 24-граммовыми Red Dragon. Так сложилось, что именно они были с ним в начале его спортивной карьеры, и теперь он никогда не изменяет им. Со знакомыми дротиками спортсмену спокойнее.

Ещё одна привычка Прайса — слушать музыку во время подготовки к игре. По словам спортсмена, он выбирает любимый альбом и слушает его несколько раз подряд перед соревнованиями. Чаще всего это знакомые ему песни и исполнители, он редко меняет плейлист в течение сезона.

Повторяющиеся треки вместе со знакомыми дротиками помогают Прайсу добиться ощущения полного контроля над ситуацией, когда всё знакомо и можно расслабиться. Это чувство решает исход игры на 90%.

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