Тренер российских гимнастов не верит в отмену рекомендаций МОК

«Теоретически МОК может отменить все рекомендации, но практически – надежды нет. Возможно, они отменят часть рекомендаций, но точно не все. Но даже под нейтральным флагом и без гимна мы все равно не примем участия.



Очень сомневаюсь, что МОК отменит рекомендации по недопуску спортсменов ЦСКА и «Динамо», но подписывать какие-то бумаги с осуждением СВО мы не будем. Это будет равносильно предательству, на это никто не пойдет», – цитирует тренера РИА Новости.