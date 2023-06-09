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Тренер сборной России Родионенко не надеется на отмену всех рекомендаций МОК по допуску россиян

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко призналась, что не надеется на отмену всех рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску отечественных атлетов на Олимпийские игры в Париже.

Тренер российских гимнастов не верит в отмену рекомендаций МОК
© РИА Новости

Игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Теоретически МОК может отменить все рекомендации, но практически – надежды нет. Возможно, они отменят часть рекомендаций, но точно не все. Но даже под нейтральным флагом и без гимна мы все равно не примем участия.

Очень сомневаюсь, что МОК отменит рекомендации по недопуску спортсменов ЦСКА и «Динамо», но подписывать какие-то бумаги с осуждением СВО мы не будем. Это будет равносильно предательству, на это никто не пойдет», – цитирует тренера РИА Новости.

На исполкоме МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Также не допустят атлетов, выступающих в командных видах спорта.

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