World Taekwondo не выявила нарушений в присутствии двух российских спортсменов на ЧМ

World Taekwondo объяснила, почему присутствие Ларина и Храмцова на ЧМ не нарушало правил организации
Олимпийские чемпионы по тхэквондо Максим Храмцов и Владислав Ларин не были аккредитованы на чемпионат мира, поэтому наложенные на российских спортсменов ограничения не распространяются на них как на зрителей, таковы результаты расследования, проведенного Всемирной федерацией тхэквондо (World Taekwondo).
Храмцов и Ларин не были допущены до участия в проходившем в Баку чемпионате мира, однако отправились на турнир. Руководящий орган начал расследование после того, как главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов заявил, что спортсмены поехали в столицу Азербайджана в составе команды.
— World Taekwondo провела расследование по этому факту и может подтвердить, что спортсмены, о которых идет речь, не были аккредитованы для участия в чемпионате мира и не имели доступа ни к каким официальным соревнованиям или тренировочным зонам. Любое взаимодействие этих спортсменов с отдельными нейтральными атлетами и вспомогательным персоналом в Баку проводилось вне официальных соревнований и тренировочных площадок и поэтому не входит в юрисдикцию World Taekwondo.
Для этих спортсменов не было никаких ограничений на посещение чемпионата мира на трибунах в качестве зрителей. Условия World Taekwondo касаются только их участия в турнире в качестве спортсменов или вспомогательного персонала.
В соответствии с рекомендациями МОК World Taekwondo ввела запрет на демонстрацию российских или белорусских флагов, эмблем или символов в месте проведения соревнований. Эти правила соблюдались нейтральными атлетами и вспомогательным персоналом, а также теми, кто был на трибунах, — говорится в заявлении представителя федерации, которое приводит Inside the Games.
Чемпионат мира в Баку завершился 4 июня.