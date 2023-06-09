World Taekwondo не выявила нарушений в присутствии двух российских спортсменов на ЧМ

— World Taekwondo провела расследование по этому факту и может подтвердить, что спортсмены, о которых идет речь, не были аккредитованы для участия в чемпионате мира и не имели доступа ни к каким официальным соревнованиям или тренировочным зонам. Любое взаимодействие этих спортсменов с отдельными нейтральными атлетами и вспомогательным персоналом в Баку проводилось вне официальных соревнований и тренировочных площадок и поэтому не входит в юрисдикцию World Taekwondo.



Для этих спортсменов не было никаких ограничений на посещение чемпионата мира на трибунах в качестве зрителей. Условия World Taekwondo касаются только их участия в турнире в качестве спортсменов или вспомогательного персонала.



В соответствии с рекомендациями МОК World Taekwondo ввела запрет на демонстрацию российских или белорусских флагов, эмблем или символов в месте проведения соревнований. Эти правила соблюдались нейтральными атлетами и вспомогательным персоналом, а также теми, кто был на трибунах, — говорится в заявлении представителя федерации, которое приводит Inside the Games.