Путин высказался о присуждении дзюдоисту Тасоеву золота чемпионата мира
Президент России Владимир Путин в ходе посещения Академии единоборств в «Сириусе» отреагировал на решение Международной федерации дзюдо (IJF) присудить золотую медаль чемпионата мира российскому дзюдоисту Иналу Тасоеву, который остался без победы в результате судейской ошибки.
13 мая судьба схватки Тасоева с французом Тедди Ринером в финале весовой категории свыше 100 кг решалась в дополнительное время, то есть до первого результативного действия. Его сделал россиянин, однако судьи никак не отреагировали, а спустя некоторое время француз получил очко за аналогичное движение. После IJF признала ошибку и принесла извинения Тасоеву, а сегодня стало известно, что Иналу присуждена золотая медаль.
«Я смотрел, был, честно говоря, разочарован. Понятно, такое бывает.
Надо сказать, что это будет поднимать престиж Международной федерации, потому что это значит, что у них все по-честному, а это в спорте чрезвычайно важно. Но, тем не менее, я хочу ещё раз подчёркнуть — французский боец является выдающимся мастером», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».