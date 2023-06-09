Путин высказался о присуждении дзюдоисту Тасоеву золота чемпионата мира

Надо сказать, что это будет поднимать престиж Международной федерации, потому что это значит, что у них все по-честному, а это в спорте чрезвычайно важно. Но, тем не менее, я хочу ещё раз подчёркнуть — французский боец является выдающимся мастером», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».