Российских скалолазов допустят к международным стартам

Исполнительный совет Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) одобрил начало процесса допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба IFSC.

Российские и белорусские скалолазы будут выступать в качестве нейтральных спортсменов. При этом они должны будут получить лицензии нейтральных атлетов в качестве предварительного условия для регистрации на мероприятиях IFSC начиная с 2024 года.