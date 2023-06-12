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Российских скалолазов начнут допускать к международным стартам с 2024 года

Исполнительный совет Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) одобрил начало процесса допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба IFSC.

Российских скалолазов допустят к международным стартам
© ТАСС

Российские и белорусские скалолазы будут выступать в качестве нейтральных спортсменов. При этом они должны будут получить лицензии нейтральных атлетов в качестве предварительного условия для регистрации на мероприятиях IFSC начиная с 2024 года.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям, но только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.

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