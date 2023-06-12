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Очередная международная федерация допустила российских спортсменов к турнирам

Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) допустила российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Очередная международная федерация допустила российских спортсменов к турнирам
© Lenta.ru

В IFSC заявили, что решили последовать рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) относительно россиян. Спортсмены должны будут получить лицензии нейтральных атлетов в качестве предварительного условия для регистрации на мероприятиях IFSC начиная с 2024 года.

IFSC стала очередной организацией, которая учла рекомендации МОК. До этого россиян допустили федерации фехтования, дзюдо и гольфа.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

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