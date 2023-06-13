IWF запретила штангистам выходить на церемонии награждения с национальными флагами

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) запретила спортсменам выходить на церемонии награждения в рамках международных турниров с национальными флагами. Об этом во вторник сообщает пресс-служба IWF.

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С 10 по 12 июня в Гаване проходило заседание исполкома IWF, в рамках которого было принято решение о проведении чемпионата мира 2024 года в Манаме - столице Бахрейна. На проведение мирового первенства также претендовали Ереван и Тирана.

Также исполком IWF рассмотрел ряд технических вопросов. В частности, спортсменам теперь будет запрещено выходить на церемонии награждения, обернувшись в национальные флаги. Причина подобного решения не уточняется. Кроме того, исполком IWF утвердил обязательное использование системы видеоповторов на соревнованиях под эгидой организации.