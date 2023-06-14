Саблистка РФ исключена из чемпионата ЕC по фехтованию после жалобы Украины

Россиянка Валерия Кобзева исключена из списка участников ЧЕ-2023 по фехтованию.

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Таким образом, на чемпионате Европы выступят пятеро россиян. В турнире шпажистов выступят Яна Бекмурзова, Артем Саркисян и Полина Хаертдинова, в соревнованиях саблистов – Алена Лисина и Анна Смирнова.

Чемпионат Европы пройдет с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.

Как сообщает «Р-Спорт», Министерство молодежи и спорта Украины обвинило Кобзеву в нарушении правил, позволяющих спортсменам участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.