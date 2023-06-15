Велосипедистка Новолодская не покинет ЦСКА ради нейтрального статуса

"В отстранении от международных стартов нет моей вины. Но я успела за свою спортивную жизнь на многих турнирах выступить, включая Олимпиаду, где мне посчастливилось заехать даже в призы. Значит, моя спортивная судьба такая, не нужно расстраиваться. Ну и ладно, ведь за мной еще есть брат и сестры, которые продолжат мое дело, наша фамилия все равно будет появляться на мониторах", - добавила собеседница ТАСС.