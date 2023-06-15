Призер Олимпиады велосипедистка Новолодская не покинет ЦСКА ради нейтрального статуса
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в велогонках на треке Мария Новолодская не будет уходить из ЦСКА ради того, чтобы увеличить свои шансы на получение нейтрального статуса, необходимого россиянам для участия в международных стартах. Об этом 23-летняя спортсменка сообщила в четверг ТАСС.
"Я не подавала заявку на нейтральный статус, они сами прислали отказ из-за моей принадлежности к ЦСКА, - заметила спортсменка. - Мыслей перейти в другое общество нет, мне и в ЦСКА хорошо".
Международный союз велоспорта (UCI) в конце мая принял решение отказать Новолодской в получении нейтрального статуса из-за того, что она представляет силовые органы. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока сохраняют силу специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии.
"В отстранении от международных стартов нет моей вины. Но я успела за свою спортивную жизнь на многих турнирах выступить, включая Олимпиаду, где мне посчастливилось заехать даже в призы. Значит, моя спортивная судьба такая, не нужно расстраиваться. Ну и ладно, ведь за мной еще есть брат и сестры, которые продолжат мое дело, наша фамилия все равно будет появляться на мониторах", - добавила собеседница ТАСС.
В августе 2021 года Новолодская вместе с Гульназ Хатунцевой выиграла бронзу в велогонках на треке в мэдисоне.
"Я продолжаю ставить перед собой цели, все в нашей жизни возможно, все меняется. Мой тренер Александр Анатольевич Кузнецов тоже верит в то, что мне вернут право выступать на международных стартах", - сказала спортсменка.