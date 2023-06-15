Глава ВФП рассказал, при каких условиях Ефимова может вернуться в сборную

«Закончила ли Ефимова карьеру? Формально, если человек отказывается от выступлений на обязательных соревнованиях для кандидата в сборную, то автоматически выбывает из состава национальной команде. Однако, если Юлия начнёт выступать, значит, она вернётся.



У Ефимовой есть потрясающий талант. Поэтому в этом случае не могу сказать, чего можно от неё ожидать. Если она завершила — давайте дождёмся такого заявления. По формальному признаку она не выступает на чемпионате России, значит, её нет в списке кандидатов в сборную страны. Поэтому её не привлекают на сборы, не обеспечивают её подготовку. Именно так это всё и работает», — приводит слова Сальникова «Спорт-экспресс».