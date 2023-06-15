Глава ВФП рассказал, при каких условиях Ефимова может вернуться в сборную

Глава ВФП рассказал, при каких условиях Юлия Ефимова может вернуться в сборную России
Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал о том, при каких условиях олимпийский призёр Юлия Ефимова может вернуться в состав сборной России.
«Закончила ли Ефимова карьеру? Формально, если человек отказывается от выступлений на обязательных соревнованиях для кандидата в сборную, то автоматически выбывает из состава национальной команде. Однако, если Юлия начнёт выступать, значит, она вернётся.
У Ефимовой есть потрясающий талант. Поэтому в этом случае не могу сказать, чего можно от неё ожидать. Если она завершила — давайте дождёмся такого заявления. По формальному признаку она не выступает на чемпионате России, значит, её нет в списке кандидатов в сборную страны. Поэтому её не привлекают на сборы, не обеспечивают её подготовку. Именно так это всё и работает», — приводит слова Сальникова «Спорт-экспресс».
Ефимова живёт и тренируется в США. Она является дважды серебряным (ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, 100 и 200 метров брассом) и бронзовым (Олимпиада-2012 в Лондоне, 200 м брассом) призёром Игр.
На чемпионате России 2021 года Юлия неожиданно не отобралась на Олимпиаду-2020 на своей коронной дистанции 200 м брассом и выступила лишь на дистанции 100 м брассом, где стала пятой.