Лидер сборной РФ по велогонкам на шоссе Дронова подала заявку на участие в чемпионате мира

"Сейчас мне очень сложно сказать, приму ли я участие в чемпионате мира, - заметила Дронова. - Я подала заявку, определенность должна наступить в ближайшее время. Все будет зависеть от ряда факторов, в том числе от получения визы. Если я все-таки поеду на этот турнир, то выступлю там в обеих шоссейных гонках".