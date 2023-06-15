Российский велогонщик-чемпион подаст заявку на нейтральный статус

Чемпион России в индивидуальной велогонке Рикунов подаст заявку на нейтральный статус
Победитель чемпионата России 2023 года в индивидуальной шоссейной велогонке Петр Рикунов после окончания соревнований намерен подать заявку в Международный союз велосипедистов (UCI) на получение нейтрального статуса, дающего право выступать на турнирах под эгидой организации. Об этом Рикунов сообщил ТАСС в четверг.
"Конечно, хочется поехать в будущем и на Олимпиаду, - признался Рикунов. - Но на нейтральный статус я заявку пока не подавал. Намерен сделать это в ближайшее время. До этого я был сосредоточен на подготовке к чемпионату России и не отвлекался ни на что другое, бумажная волокита и лишние нервные переживания мне были ни к чему".
В четверг 26-летний Рикунов выиграл индивидуальную гонку с результатом 42 минуты 27 секунд. Серебро взял Лев Гонов (42.55), бронзу - Дмитрий Розанов (43.58).
"Я очень готовился к этой гонке, надеялся в ней победить или как минимум показать хороший результат. В итоге мне удалось полностью реализовать свой план и стать первым. Конкуренция была очень серьезная, все ребята сильные. В субботу я выступлю в групповой гонке, потом неделю отдохну, а затем планирую стартовать в "Пяти кольцах Москвы", - заключил собеседник ТАСС.