Российский велогонщик-чемпион подаст заявку на нейтральный статус

"Конечно, хочется поехать в будущем и на Олимпиаду, - признался Рикунов. - Но на нейтральный статус я заявку пока не подавал. Намерен сделать это в ближайшее время. До этого я был сосредоточен на подготовке к чемпионату России и не отвлекался ни на что другое, бумажная волокита и лишние нервные переживания мне были ни к чему".