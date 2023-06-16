Летние Всемирные игры дружбы пройдут в Москве в сентябре 2024 года

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Об этом в пятницу на сессии "Суверенитет в спорте" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.