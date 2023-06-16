Матыцин заявил, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде на правах беженцев

Российские спортсмены не будут выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже на правах, которые схожи с командой беженцев. Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Прежде всего нужно сделать юридическую оценку этих предложений, насколько это соотносится и с Олимпийской хартией, и с правами человека. Конечно, если в том формате, о котором вы говорите, это значит, что международное сообщество ведет политику разрушения нашей национальной системы спорта, с этим, конечно, мы не можем согласиться", - сказал Матыцин.

В четверг портал "Весь спорт" сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года на тех же условиях, что и команду беженцев.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Решение об участии россиян в Олимпийских играх будет принято не раньше, чем за год до начала соревнований.