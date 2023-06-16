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Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде на правах беженцев

Министр спорта Олег Матыцин заявил на специальной сессии в рамках ПМЭФ о том, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде при их допуске на правах беженцев. Об этом пишет ТАСС.

Матыцин заявил, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде на правах беженцев
© РИА Новости

По его словам, чтобы допустить таких атлетов, необходимо сделать юридическую оценку подобных предложений, чтобы определить насколько они соотносятся с Олимпийской хартией, а также с правами человека.

«Если россиян допустят на Олимпиаду на тех же условиях, что и команду беженцев, это значит, что международное сообщество ведет политику разрушения нашей национальной системы спорта», — сказал министр.

Ранее стало известно, что МОК планирует допустить спортсменов из России к участию в Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.

Напомним, в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях. Причиной стала начавшаяся спецоперация на Украине.

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