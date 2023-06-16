26-летний велогонщик умер после падения на этапе многодневной гонки "Тур Швейцарии"

"С глубокой грустью и тяжелым сердцем мы должны сообщить о кончине Джино Мёдера. Вся наша команда опустошена этой трагической аварией, наши мысли и молитвы с семьей и близкими Джино в это невероятно трудное время. Он был выдающимся спортсменом, примером целеустремленности, ценным членом нашей команды и всего велосипедного сообщества, его талант, самоотверженность и страсть к спорту вдохновляли всех нас. Джино, спасибо за свет, радость и смех, который ты нам всем принес, нам будет не хватать тебя как гонщика и как человека", - говорится в заявлении.