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Велогонщик Мёдер умер после падения на этапе многодневной гонки "Тур Швейцарии"

Швейцарский велогонщик команды Bahrain-Victorious Джино Мёдер скончался в результате полученных травм после падения на пятом этапе многодневной гонки "Тур Швейцарии". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

26-летний велогонщик умер после падения на этапе многодневной гонки "Тур Швейцарии"
© ТАСС

В четверг на заключительном спуске пятого этапа многодневки Мёдер и американский гонщик команды Ineos Grenadiers Магнус Шеффилд покинули пределы трассы и упали в ущелье. После падения швейцарец потерял сознание и был доставлен в больницу на вертолете. Американца доставили в больницу на машине скорой помощи, он находился в сознании.

"С глубокой грустью и тяжелым сердцем мы должны сообщить о кончине Джино Мёдера. Вся наша команда опустошена этой трагической аварией, наши мысли и молитвы с семьей и близкими Джино в это невероятно трудное время. Он был выдающимся спортсменом, примером целеустремленности, ценным членом нашей команды и всего велосипедного сообщества, его талант, самоотверженность и страсть к спорту вдохновляли всех нас. Джино, спасибо за свет, радость и смех, который ты нам всем принес, нам будет не хватать тебя как гонщика и как человека", - говорится в заявлении.

Свои соболезнования в связи со смертью гонщика принесли в Международном союзе велосипедистов (UCI). "В UCI опустошены, узнав о смерти профессионального велогонщика Джино Мёдера. Наши мысли с его семьей, друзьями и всеми, кто связан с Джино, который был восходящей звездой в профессиональном велоспорте", - говорится в заявлении.

Мёдер умер в возрасте 26 лет. В 2015 году он стал победителем национальной гонки среди юниоров. В 2021 году спортсмен победил на шестом этапе веломногодневки "Джиро д'Италия".

"Тур Швейцарии" - ежегодная гонка, которая проводится с 1933 года. Шестой этап нынешних соревнований, который должен был стать самым длинным, отменен из-за схода каменной лавины.

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