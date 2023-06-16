$83.96-0.3690.97-0.10

«Весь спорт»: МОК допустит россиян на Олимпиаду на принципах «команды беженцев»

Российское агентство «Весь спорт» сообщило, что Международный олимпийский комитет (МОК) в формате индивидуальных консультаций донёс до Олимпийского комитета России (ОКР) условия допуска российских атлетов на Олимпийские игры в Париже. По сведениям издания, условия допуска россиян будут схожи с правилами допуска на Игры «команды беженцев», существующей с 2016 года.

Так, в соответствии со специальными правилами допуска на Олимпиаду россияне смогут выступить в нейтральном статусе, с флагом и гимном МОК, а также под названием «Нейтральные атлеты» или «Нейтральные олимпийские атлеты».

Заявки на участие в Играх спортсмены должны будут подавать лично, без посредничества ОКР, и только в соревнования, подразумевающие индивидуальное выступление. Сразу после одобрения заявки атлеты должны перестать принимать участие в российских стартах, а также отказаться от любой поддержки со стороны национальных федераций (в том числе — от финансовой помощи).

При этом МОК сам разработает форму для атлетов и займётся вопросами размещения российских спортсменов. Чиновники из России на Игры допущены не будут, вопрос о тренерах и командах спортсмена пока остаётся открытым.

13
Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители