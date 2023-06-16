Российское агентство «Весь спорт» сообщило, что Международный олимпийский комитет (МОК) в формате индивидуальных консультаций донёс до Олимпийского комитета России (ОКР) условия допуска российских атлетов на Олимпийские игры в Париже. По сведениям издания, условия допуска россиян будут схожи с правилами допуска на Игры «команды беженцев», существующей с 2016 года.

Так, в соответствии со специальными правилами допуска на Олимпиаду россияне смогут выступить в нейтральном статусе, с флагом и гимном МОК, а также под названием «Нейтральные атлеты» или «Нейтральные олимпийские атлеты».

Заявки на участие в Играх спортсмены должны будут подавать лично, без посредничества ОКР, и только в соревнования, подразумевающие индивидуальное выступление. Сразу после одобрения заявки атлеты должны перестать принимать участие в российских стартах, а также отказаться от любой поддержки со стороны национальных федераций (в том числе — от финансовой помощи).