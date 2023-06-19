Фетисов ответил на предложение сборной России выступать в статусе беженцев

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов ответил на предложение Международного олимпийского комитета (МОК), согласно которому сборная России может выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже в статусе беженцев. Его слова приводит «Царьград ТВ».

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Фетисов заявил, что подобные решения не соответствуют спортивным принципам, из-за чего права спорта нивелируются. Он подчеркнул, что участвовал в трех Олимпийских играх как спортсмен, на одной как тренер и сенатор и никогда не сталкивался с определением «беженец».

16 июня агентство «Весь спорт» сообщило о решении МОК допустить российских спортсменов на Игры в Париже в качестве команды беженцев. Отмечалось, что для этого атлеты должны будут выполнить несколько условий, в том числе прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую поддержку от российских спортивных организаций.