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На Украине изменили приказ о неучастии спортсменов в турнирах с россиянами

Министерство молодежи и спорта Украины изменило формулировку запрета на участие своих спортсменов в турнирах, где присутствуют атлеты из России и Белоруссии. Соответствующий приказ ведомства опубликован в воскресенье.

На Украине изменили приказ о неучастии спортсменов в турнирах с россиянами
© РИА Новости

В новом документе запрещается "командировать официальные делегации спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью для участия в международных соревнованиях, если в видах соревнований по этому виду спорта (номера программы, упражнения, групповые упражнения, экипажи, эстафеты и т. д.) принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь".

В изначальном приказе Минспорта, опубликованном 14 апреля, официальным делегациям национальных сборных запрещалось участвовать в таких соревнованиях.

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