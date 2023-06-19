Спортсмен-любитель погиб во время этапа соревнований Ironstar в Самаре

37-летний спортсмен-любитель из Екатеринбурга Андрей Смагин не справился с дистанцией любительских соревнований IRONSTAR 113, мужчина нырнул с баржи на плавательном этапе и пропал.

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17 июня 2023 года в Самаре прошли соревнования IRONSTAR 113 SAMARA 2023 для любителей на «полужелезной» дистанции: 1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег. Во время второго этапа два спортсмена столкнулись друг с другом, в результате чего произошла драка.