Спортсмен-любитель погиб во время этапа соревнований Ironstar в Самаре

Смертельная гонка на IRONSTAR в Самаре: спортсмен погиб во время этапа
37-летний спортсмен-любитель из Екатеринбурга Андрей Смагин не справился с дистанцией любительских соревнований IRONSTAR 113, мужчина нырнул с баржи на плавательном этапе и пропал.
17 июня 2023 года в Самаре прошли соревнования IRONSTAR 113 SAMARA 2023 для любителей на «полужелезной» дистанции: 1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег. Во время второго этапа два спортсмена столкнулись друг с другом, в результате чего произошла драка.
Ещё одно трагическое событие произошло 18 июня в Сергиевом Посаде, из-за проблем со здоровьем во время группового заезда велогонки Cyclingrace умер один из участников. Ему стало плохо, были приняты все необходимые меры со стороны скорой, но спасти мужчину не удалось.
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