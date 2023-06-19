Глава федерации самбо призвал украинцев вернуться на турниры с Россией
Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков заявил, что будет рад видеть украинских спортсменов на международных соревнованиях.
«Мы всегда открыты для спортсменов всех стран. Политика не должна быть связана со спортом. В исполком FIAS входит украинец, который на равных принимает участие в голосованиях при принятии всех решений. Будем приветствовать, если украинские спортсмены приедут на международные турниры», — цитирует Шестакова «РИА Новости Спорт».
Команда Украины отказалась от участия в чемпионате Европы по самбо 2022 года в Сербии из-за допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования.
FIAS в марте 2022 года разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, несмотря на рекомендации МОК.