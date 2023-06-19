Глава федерации самбо призвал украинцев вернуться на турниры с Россией

«Мы всегда открыты для спортсменов всех стран. Политика не должна быть связана со спортом. В исполком FIAS входит украинец, который на равных принимает участие в голосованиях при принятии всех решений. Будем приветствовать, если украинские спортсмены приедут на международные турниры», — цитирует Шестакова «РИА Новости Спорт».