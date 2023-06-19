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Глава федерации самбо призвал украинцев вернуться на турниры с Россией

Глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков заявил, что будет рад видеть украинских спортсменов на международных соревнованиях.

Глава федерации самбо призвал украинцев вернуться на турниры с Россией
© Betassist

«Мы всегда открыты для спортсменов всех стран. Политика не должна быть связана со спортом. В исполком FIAS входит украинец, который на равных принимает участие в голосованиях при принятии всех решений. Будем приветствовать, если украинские спортсмены приедут на международные турниры», — цитирует Шестакова «РИА Новости Спорт».

Команда Украины отказалась от участия в чемпионате Европы по самбо 2022 года в Сербии из-за допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования.

FIAS в марте 2022 года разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, несмотря на рекомендации МОК.

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