Журова видит двойные стандарты в продаже МОК товаров со слоганом о спорте для всех

"Тут другая подоплека: они говорят, что если человек хочет заниматься спортом, то в какой бы он стране ни находился, ему должен быть обеспечен этот доступ, - сказала Журова. - МОК тут даже вроде бы и ни при чем, по его мнению, именно страны должны обеспечить людям доступ к спорту, а с себя они эту ответственность снимают. Нам же внутри страны никто не запрещает заниматься спортом, нас лишают выступления на международных стартах. Поэтому тут прослеживаются двойные стандарты".