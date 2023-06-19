Агапитов объявил IWF условия, на которых российские штангисты поедут на зарубежные старты

Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) отправил официальное письмо в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF), в котором объяснил, на каких условиях российские спортсмены готовы выступать на турнирах под эгидой IWF. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.

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"Мы написали официальное письмо в международную федерацию, в котором объяснили, на каких условиях российские спортсмены готовы выступать на международных стартах, - заметил Агапитов. - Те условия, которые IWF выдвигает сейчас, являются унизительными и дискриминирующими для нас. У нас нет никакого желания бойкотировать зарубежные старты, российские тяжелоатлеты, соответствующие всем требованиям антидопинговых правил и конституции IBW, готовы выступать исключительно на равных для всех спортсменов и стран - членов IWF условиях. Предложение Международной федерации тяжелой атлетики подписать российским спортсменам, тренерам и иным специалистам декларации политического характера, которые противоречат законодательству РФ и Олимпийской хартии, является дискриминационным".

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"Поэтому мы считаем участие российских спортсменов и тренеров в международных соревнованиях на условиях политического характера абсолютно неприемлемыми. Отечественные тяжелоатлеты всегда хотели выступать на тех международных турнирах, которые отвечают требованиям Олимпийской хартии и фундаментальным признакам олимпизма. Исполком ФТАР от лица всех спортсменов призывает IWF занять ответственную позицию и незамедлительно отказаться от санкций дискриминационного характера. Демонстрируемое IWF крайне безответственное поведение может привести только к усилению кризиса в тяжелой атлетике, ее деградации и внутреннему расколу", - считает глава ФТАР.

Исполком IWF 12 мая принял решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, получивших нейтральный статус. Все спортсмены, претендующие на получение такого статуса, должны заполнить индивидуальные декларации, в которых должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении специальной военной операции на Украине.