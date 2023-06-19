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Спортсмен утонул на соревнованиях по триатлону в Самаре

На соревнованиях по триатлону в Самаре утонул один из участников. Кроме того, спортсмен-велосипедист столкнулся с мужчиной на самокате. Об этом пишет РИА «Новости».

Фестиваль IRONSTAR SAMARA 2023 проходил в Самаре в субботу, 17 июня. Участники соревнования должны были преодолеть дистанцию по плаванию (1,93 км), проехать 90 км на велосипеде и, напоследок, пробежать 21 км.

На турнире было задействовано большое количество специалистов экстренных служб.

В пресс-службе фестиваля пояснили, что погибший спортсмен ранее неоднократно участвовал в соревнованиях.

По словам организаторов, подобная трагедия на стартах произошла впервые за 9 лет. Они добавили, что участник заблаговременно предоставил медицинскую справку и лицензию триатлета.

Отмечается, что по факту гибели пловца ведется доследственная проверка.

Второй инцидент, по данным агентства, произошел в центре города. Мужчина на самокате выехал с тротуара на проезжую часть возле гостиницы «Бристоль Жигули» в момент проезда велосипедистов.

Один из спортсменов врезался в него на большой скорости. Велосипед, стоимость которого составляет, в зависимости от модели, от 200 тыс. рублей до 2 млн рублей, получил значительные повреждения. Участники ДТП, по предварительным данным, серьезных травм не получили.

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