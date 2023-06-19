В МОК ответили на вопрос о допуске россиян в статусе беженцев

Напомним, агентство "Весь спорт" сообщило о намерении МОК взять за основу принцип формирования команды беженцев при определении процедуры допуска российских спортсменов к ОИ-2024. Игры пройдут в Париже летом следующего года. В некоторых дисциплинах квалификационный отбор на турнир уже стартовал без россиян. На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.