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МОК о статусе беженцев для россиян на ОИ: наша позиция остается абсолютно неизменной

В Международном олимпийском комитете (МОК) ответили на вопрос о возможном допуске российских спортсменов на турниры в статусе беженцев. Слова представителя организации передает "Матч ТВ".

В МОК ответили на вопрос о допуске россиян в статусе беженцев
© РИА Новости

"Вся эта ситуация не имеет ни малейшего смысла. Позиция МОК остается абсолютно неизменной", - отметил представитель организации.

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Напомним, агентство "Весь спорт" сообщило о намерении МОК взять за основу принцип формирования команды беженцев при определении процедуры допуска российских спортсменов к ОИ-2024. Игры пройдут в Париже летом следующего года. В некоторых дисциплинах квалификационный отбор на турнир уже стартовал без россиян. На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее шашистка Тамара Тансыккужина заявила, что МОК должен обозначить сроки отстранения российских спортсменов.

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