В Федерации гребного спорта раскритиковали спортсменку, ушедшую в другую команду

Глава Федерации гребного спорта России Свирин уличил в обмане ушедшую в сборную Узбекистана гребчиху Пракатень
Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин обвинил в обмане экс-представительницу сборной России Анну Пракатень, теперь тренирующуюся со сборной Узбекистана. Его слова передает «Вечерняя Москва».
«В феврале после своей последней тренировки она подошла к тренеру и сказала, что, по всей вероятности, будет заканчивать спортивную карьеру, поскольку якобы не видит тут возможности расти как спортсмен. А спустя десять дней мы находим ее фотографии в соцсетях: Анна уже находится на сборах сборной команды Узбекистана.
Слукавила Анна? Это как минимум. А попросту обманула», — сказал Свирин.
Пракатень выступала за сборную России с 2016 по 2022 год. За это время она стала чемпионкой Европы (2021), а также выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио (2020).
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.