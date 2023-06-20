В Федерации гребного спорта раскритиковали спортсменку, ушедшую в другую команду

«В феврале после своей последней тренировки она подошла к тренеру и сказала, что, по всей вероятности, будет заканчивать спортивную карьеру, поскольку якобы не видит тут возможности расти как спортсмен. А спустя десять дней мы находим ее фотографии в соцсетях: Анна уже находится на сборах сборной команды Узбекистана.



Слукавила Анна? Это как минимум. А попросту обманула», — сказал Свирин.