Иоланда Чен: российские спортсмены не поедут на Олимпиаду в статусе беженцев

«Российские спортсмены не поедут ни на какие соревнования в статусе беженцев, это абсурд. Олимпийский комитет России уже очертил красные линии, что никаких беженцев не будет и ничего мы не будем подписывать. На Олимпиаду можно отправляться и в нейтральном статусе, но на адекватных условиях», — цитирует Чен «Матч ТВ».