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Чен: российские спортсмены не поедут на Олимпиаду в статусе беженцев

Бывшая российская легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала ситуацию вокруг отстранения отечественных спортсменов. Она считает, что атлеты не отправятся на Олимпиаду-2024 в Париже в статусе беженцев.

Иоланда Чен: российские спортсмены не поедут на Олимпиаду в статусе беженцев
© Betassist

«Российские спортсмены не поедут ни на какие соревнования в статусе беженцев, это абсурд. Олимпийский комитет России уже очертил красные линии, что никаких беженцев не будет и ничего мы не будем подписывать. На Олимпиаду можно отправляться и в нейтральном статусе, но на адекватных условиях», — цитирует Чен «Матч ТВ».

25 января исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, но предложил не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

Летняя Олимпиада-2024 пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх-2020 в Токио россияне выступали под нейтральным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против России. Под флагом Олимпийского комитета России спортсмены также участвовали в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

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