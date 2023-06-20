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Журова об Играх дружбы: «Это масштабные соревнования, сопоставимые с Олимпийскими играми»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась об Играх дружбы в России.

Журова поделилась мнением об Играх дружбы
© Sports.ru

Соревнования по летним видам спорта пройдут в сентябре 2024-го – в год проведения Олимпиады в Париже.

«Президент недавно подписал указ о проведении Игр дружбы. Это масштабные соревнования, сопоставимые с Олимпийскими играми.

Как в свое время были Игры доброй воли. И они тоже будут проходить один раз в четыре года», – заявила Журова.

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