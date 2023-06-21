Гимнастки Аверины рассказали, где собираются выступить

"Мы планируем дальше развивать художественную гимнастику, как в нашей стране, так и во всем мире, - ответила Арина Аверина на вопрос, чем они с сестрой будут заниматься после получения дипломов. - Что касается спорта, то мы выступим в начале августа в Минске, если успеем подготовиться".