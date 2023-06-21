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Гимнастки Аверины планируют выступить в начале августа на турнире в Минске

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины не собираются уходить из спорта, они выступят в начале августа на международном турнире "Золотая роза" в Минске, если успеют подготовиться к соревнованиям. Об этом сообщила ТАСС в среду Арина Аверина.

Гимнастки Аверины рассказали, где собираются выступить
© ТАСС

"Мы планируем дальше развивать художественную гимнастику, как в нашей стране, так и во всем мире, - ответила Арина Аверина на вопрос, чем они с сестрой будут заниматься после получения дипломов. - Что касается спорта, то мы выступим в начале августа в Минске, если успеем подготовиться".

20 июня сестры Аверины получили дипломы выпускников программы профессиональной переподготовки МГИМО "Мировой спорт: правовое регулирование, позиционирование, коммуникации".

Международный турнир по художественной гимнастике "Золотая роза" пройдет в Минске со 2 по 8 августа.

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