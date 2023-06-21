В ПКР рассказали о прогрессе в вопросе допуска россиян на турниры

«Тенденция к улучшению налицо. Как вы знаете, структура управления паралимпийским движением достаточно сложная. Поэтому на этапе отбора на Игры многое зависит не столько от решения Международного паралимпийского комитета (МПК), сколько от решения международных федераций», — заявил он.