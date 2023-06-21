Всемирная федерация тхэквондо проведет трехэтапную проверку россиян для участия в Гран-при

«Совет Всемирной федерации тхэквондо 3 апреля 2023 года разрешил участие отдельных нейтральных спортсменов и вспомогательного персонала с российскими и белорусскими паспортами в турнирах под эгидой World Taekwondo, начиная с чемпионата мира 2023 года в Баку.



Таким образом, отдельные нейтральные спортсмены смогут принять участие в Гран-при, если займут достаточно высокое место, чтобы пройти квалификацию.



Комитет по проверке проведет трехэтапный процесс проверки для любых отдельных нейтральных спортсменов, которые имеют право участвовать в Гран-при в соответствии с их рейтинговыми позициями, чтобы убедиться, что они соответствуют строгим условиям участия», – сообщил источник ТАСС в пресс-службе World Taekwondo.