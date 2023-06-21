Легкоатлет-чемпион Шубенков считает, что спорт в США построен на допинге

Сергей Шубенков о студенческом спорте в США: «Сомневаться в употреблении там запрещенных препаратов вообще не надо»
Чемпион мира Сергей Шубенков уверен, что в студенческом спорте США есть допинг.
«Оставим даже количество дисквалов у них. Изучая вопрос, я к большому удивлению понял, что в профессиональные лиги – бейсбол, американский футбол и даже НХЛ с НБА – WADA к себе не пускают. А если так, то сомневаться в употреблении там запрещенных препаратов вообще не надо.
И если они этим пользуются, то явно не просто так – значит, есть серьезная методологическая база, специалисты. Последним кирпичиком в сторону моего нынешнего мироощущения стала информация о том, что мировые рекорды, установленные на NCAA, не ратифицируются. Когда начал выяснить причину, оказалось, что дело во все том же отсутствии допинг-контроля. Точнее, он у них есть, но свой. Ловят одну марихуану.
Отсюда и результаты, и массовые приходы/уходы – когда человек с нуля за 4 года добирается близко к мировому рекорду, а потом пропадает. У меня все сложилось. Поэтому их рассказы про чистый спорт, знаете…
Я спрашивал у них: почему вы студентов с их уникальными результатами не привозите на чемпионат мира? Они спокойно всех разорвут и поедут обратно на сессию. Что им, 50 тысяч долларов призовых – не деньги?
Начали рассказывать про контракты. Если студент поедет на такой старт, он лишится кучи преференций в университете. Теперь я понимаю истоки этого», – сказал многократный призер ЧМ в беге на 110 м с барьерами.
Сергей Шубенков: «Американские лиги – даже НХЛ с НБА – WADA к себе не пускают. Сомневаться в употреблении там запрещенных препаратов вообще не надо»
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