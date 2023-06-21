Минспорта Дагестана пояснил, как относится к борцам, поменявшим гражданство

Министр спорта Республики Дагестан Сажид Сажидов раскрыл отношение к смене гражданства молодыми российскими борцами. Об этом сообщает Metaratings.

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Он выступил против этого процесса.

«Они тренируются в наших залах, школах. Государство немало денег вкладывает в то, чтобы воспитать этих спортсменов. В молодых борцах мы видим перспективы», — отметил Сажидов.

Министр также подчеркнул, что не возражает против решений выступать за другую страну опытных спортсменов, которые на протяжении долгого времени не могут стать лидерами сборной России.

«Таким ребятам министерство разрешает сменить гражданство, чтобы они могли вписать свои имена в историю мирового спорта», — добавил Сажидов.