$84.25+0.0192.00-0.07

В МОК не могут обозначить временные рамки по решению о допуске россиян к Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не может обозначить временные рамки по принятию решения о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом журналистам в среду заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс по итогам двухдневного заседания исполкома организации, которое прошло в Лозанне.

В МОК не могут обозначить временные рамки по решению о допуске россиян к Олимпиаде
© РИА Новости

"Вы хотите, чтобы мы обозначили временные рамки, мы примем решение [о допуске] в правильное время. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Нужно быть гибким, потому что эта ситуация постоянно меняется, так что я не могу вам обозначить временных рамок. Решение о Париже еще не принято, у нас еще достаточно времени", - отметил Адамс.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

"Я сейчас был с президентом [МОК] в Баку, там [в чемпионате мира по тхэквондо] принимали участие независимые спортсмены, схожая ситуация в фехтовании. В каждой федерации своя ситуация, но они независимы, поэтому вправе принимать собственные решения, мы надеемся, что они будут следовать нашим рекомендациям. У других видов спорта тоже есть такие планы, насколько я помню, они есть и в гребном спорте", - сказал Адамс.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК подчеркнули, что нынешние рекомендации не связаны с Олимпиадой в Париже.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители