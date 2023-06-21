В МОК не могут обозначить временные рамки по решению о допуске россиян к Олимпиаде

"Я сейчас был с президентом [МОК] в Баку, там [в чемпионате мира по тхэквондо] принимали участие независимые спортсмены, схожая ситуация в фехтовании. В каждой федерации своя ситуация, но они независимы, поэтому вправе принимать собственные решения, мы надеемся, что они будут следовать нашим рекомендациям. У других видов спорта тоже есть такие планы, насколько я помню, они есть и в гребном спорте", - сказал Адамс.